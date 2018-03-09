Около 10 тысяч человек пришли на похороны итальянского футболиста Астори

Около 10 тысяч человек посетили похороны итальянского футболиста Давиде Астори, выступавшего за "Фиорентину". Об этом сообщает телекомпания Mediaset.

Капитан флорентийского клуба неожиданно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что причиной смерти Астори стала брадиаритмия - заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту, напоминает ТАСС.

Прощание с футболистом прошло в четверг в базилике Санта-Кроче в центре Флоренции. Около 10 тысяч человек пришли в четверг на площадь Санта-Кроче, чтобы почтить память Астори.

"Ты - брат и сын, какого хотел бы иметь каждый, твои родители воспитали тебя правильно даже в мелочах, - от имени всей "Фиорентины" речь на похоронах зачитал полузащитник команды Милан Бадель. - Ты не похож на других, ты - футбол, настоящий футбол, в который играют дети. Наши мысли сейчас с твоей матерью и твоим отцом, с твоими братьями, с Франческой и принцессой Викки (женой и дочерью Астори - прим.). Ты был человеком с большой буквы, ты был светом для всех нас".