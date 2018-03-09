В Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро

Более 10 миллиардов евро исчезли с замороженных счетов режима Кадаффи в банке Бельгии. Об этом сообщает Интерфакс.

Замороженные по решению ООН в 2011 году средства размещались в Euroclear Bank в Бельгии и исчезли в период с 2013 по 2017 годы. Деньги контролировало ближайшее окружение бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Средства (всего чуть более 16 миллиардов евро) находились на четырех счетах.

Пропажу власти Бельгии обнаружили осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало наложить арест на данные средства. к тому моменту на счетах осталось только 5 миллаирдов евро. при этом бельгийский Минфин не давал разрешения на разморозку счетов, пишет ren.tv

В настоящий момент разбираются, правильно ли страна контролировала заморозку фондов Кадаффи.