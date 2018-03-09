Количество женщин на руководящих должностях Еврокомиссии выросло до 36%

Женщин на руководящих постах в институтах Евросоюза становится все больше. Так, в Еврокомиссии (ЕК) количество представительниц прекрасного пола выросло до 36%. Об этом журналистам в Брюсселе сообщила пресс-служба ЕК в связи с Международным женским днем.

"К февралю этого года количество женщин на руководящих позициях в Еврокомиссии достигло 36%, в то время как еще в ноябре 2014 года этот показатель был всего 11%", - отметила ЕК, добавив, что глава евроинститута Жан-Клод Юнкер намерен до конца своего мандата - октября 2019 года - довести процент женщин-руководителей до 40.

Пресс-служба ЕК подчеркнула, что равенство между женщинами и мужчинами является одной из фундаментальных ценностей Евросоюза. "Европа является одним из самых безопасных по гендерному равенству мест в мире. Однако наша работа не завершена - на практике предстоит еще долгий путь к полному равенству. Женщины и девочки до сих пор сталкиваются с притеснением, злоупотреблением и насилием. И женщинам до сих пор платят меньше денег и дают меньше возможностей для карьеры и развития бизнеса", - поясняет ЕК.

Евросоюз хочет, чтобы представительницы прекрасного пола имели равные права и возможности во всех аспектах жизни, в особенности когда речь идет о доступе к образованию, равенстве размеров заработной платы, а также о доступе женщин к руководящим постам в компаниях и политике. "Продвижение лидерства и экономических полномочий женщин является абсолютным приоритетом для нас", - отмечает ЕК.

Кроме того, ЕС борется за гендерное равенство и помогает женщинам и девочкам за пределами сообщества, передает ТАСС . "Более 15 млн девочек по всему миру не имеют доступа к школьному образованию, поэтому ЕС помогает открывать доступ в странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии", - пояснили в Еврокомиссии.

По мнению ЕС, гендерное равенство играет важную роль в достижении мирового экономического роста. "Гендерное равенство означает не только честность и справедливость в Европе, но также необходимость достичь устойчивого мира, безопасности, развития, экономического процветания и роста во всем мире", - заключила Еврокомиссия.