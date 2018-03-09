Новая песня Бузовой за минуту установила мировой рекорд

Новая песня Ольги Бузовой "Она не боится" возглавила российский iTunes спустя минуту после того, как попала туда.

Об этом в своем Instagram рассказала сама телеведущая и певица. Она сообщила, что ей удалось повторить рекорд британской исполнительницы Адель - ее песня Hello также возглавила местный iTunes за одну минуту, пишет ren.tv

Новый трек Бузовой уже 12 раз выходит на первое место хит-парада. Сегодня этот показатель является рекордным среди российских исполнителей.