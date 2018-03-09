СМИ узнали о планируемых изменениях в дизайне новых iPhone

Компания Apple в следующем году, как ожидается, изменит дизайн своих новых iPhone, избавив их от черного модуля в верхней части дисплея. Об этом сообщает The Investor со ссылкой на источники в отрасли.

«Apple решила отказаться со следующего года от этого модуля и уже начала обсуждать технические детали с поставщиками комплектующих», — приводит издание слова своего собеседника. Другие детали нового дизайна, такие как размер и форма, пока не объявлялись, добавил он.



В последней версии смартфона от Apple iPhone X экран занимает почти всю площадь передней панели. Однако в верхней части расположился небольшой черный вырез, в котором скрыты камера и сенсоры, обеспечивающие работу Face ID. Этот модуль получил неофициальное название «монобровь», или «челка». В App Store даже появилось специальное приложение, позволяющее замаскировать этот вырез, передает РБК.



В феврале Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании, сообщал, что в этом году Apple планирует выпустить сразу три новых iPhone. По информации агентства, один из них будет самым большим из выпущенных до сих пор, другой — того же размера, что и iPhone X, но обновленный, а третий — с некоторыми ключевыми функциями флагманского телефона, но несколько дешевле.