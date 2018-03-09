Со счетов в бельгийском Euroclear Bank пропали более 10 млрд евро из ливийских активов, замороженных после 2011 года по решению ООН, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание Le Vif.
Замороженные средства контролировались окружением свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. На четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, по состоянию на ноябрь 2013 года находились 16,1 млрд евро. Часть этих денег - более 10 млрд евро - к 2017 году исчезла.
Пропажу власти Бельгии обнаружили прошлой осенью. В министерстве финансов страны отметили, что не принимали решений о размораживании этих авуаров. Возникли подозрения, что контролироль за заморозкой фондов был недостаточным.
Напомним, свергнутый в ходе гражданской войны в Ливии Муаммар Каддафи, долгое время скрывавшийся от повстанцев, был схвачен и убит при до конца не выясненных обстоятельствах в октябре 2011 года неподалеку от своего родного города Сирт.
Размер состояние семейства бывшего диктатора, по некоторым данным, оценивается в 80 млрд долларов. Ливийские власти продолжают поиски активов Каддафи, хранящихся в банках и тайниках разных стран мира. Однако до сих пор им удалось обнаружить лишь незначительную часть этих денег, передает newsru.com.
Комментарии
- Семеро французов избивали девушку, пока семья ее не выкупила
- Американка пыталась зарубить бойфренда самурайским мечом из-за волос
- Две женщины сорвались с пятого этажа, спасаясь от пожара в турецком отеле
- Сексуальное насилие и мошенничество: итальянская пара издевалась над белорусской девушкой
- Под Хабаровском найден мешок с отрубленными человеческими конечностями
- Почти 2,5 метра, и это не предел: самый высокий подросток рассказал о своих трудностях
- Жестокое убийство девушки в Одессе: полиция нашла в катакомбах голову жертвы
- В Индонезии разразился скандал из-за видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке
- В канадской провинции врачи устроили протест против увеличения зарплат
- В Петербурге власти подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Дайвер показал пластиковое море у берегов Бали. ВИДЕО
- Пьяный мужчина бросил в окно парламента бутылку с дизтопливом
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- Верховный суд Индии разрешил межрелигиозный брак
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- Девочка разбилась, упав с 8 этажа на Ботанике
- Сексуальное насилие и мошенничество: итальянская пара издевалась над белорусской девушкой
- Пьяный мужчина бросил в окно парламента бутылку с дизтопливом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист