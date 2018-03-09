В бельгийском банке потерялось более 10 млрд евро с замороженных счетов

Со счетов в бельгийском Euroclear Bank пропали более 10 млрд евро из ливийских активов, замороженных после 2011 года по решению ООН, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание Le Vif.

Замороженные средства контролировались окружением свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. На четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, по состоянию на ноябрь 2013 года находились 16,1 млрд евро. Часть этих денег - более 10 млрд евро - к 2017 году исчезла.

Пропажу власти Бельгии обнаружили прошлой осенью. В министерстве финансов страны отметили, что не принимали решений о размораживании этих авуаров. Возникли подозрения, что контролироль за заморозкой фондов был недостаточным.

Напомним, свергнутый в ходе гражданской войны в Ливии Муаммар Каддафи, долгое время скрывавшийся от повстанцев, был схвачен и убит при до конца не выясненных обстоятельствах в октябре 2011 года неподалеку от своего родного города Сирт.

Размер состояние семейства бывшего диктатора, по некоторым данным, оценивается в 80 млрд долларов. Ливийские власти продолжают поиски активов Каддафи, хранящихся в банках и тайниках разных стран мира. Однако до сих пор им удалось обнаружить лишь незначительную часть этих денег, передает newsru.com.