Гражданин Молдовы пострадал в ДТП в Италии

Гражданин Молдовы 44 лет сильно пострадал, а гражданин Румынии погиб в результате аварии, произошедшей в Италии.

Как сообщили в четверг итальянские СМИ, трагедия произошла в среду утром на трассе Виа Кассия, между населенными пунктами Сутри и Монтероси.

Гражданин Румынии вел автомобиль модели Suzuki Swift. По пока неустановленной причине он выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с грузовиком.

Наш соотечественник находился в одной машине с выходцем из Румынии. На место аварии в скором времени прибыли машина скорой помощи и пожарные. Пострадавшего мужчину доставили в больницу населенного пункта Белколле, пишет sputnik.md

Погибшему было 36 лет, он скончался на месте.

Ведется следствие.





