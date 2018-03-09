Грязный воздух оказался опаснее плохой наследственности

Людей часто пугают повышенным генетическим риском заболеваний, наследованным от родителей. Однако, как показали исследования, загрязнение воздуха намного опаснее наследственности, пишет The Daily Mail.

Загрязнение воздуха меняет экспрессию генов, а не сами гены. Сильнее всего производит эффект диоксид серы. Он влияет на 170 генов, связанных с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Это ученые из Института исследования рака в Онтарио узнали, проанализировав уровень загрязнения в Монреале и в менее урбанизированных зонах Канады, а также генетический профиль более 1000 местных жителей. Учитывалось наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы и озона, а также твердых частиц, способных проникать глубоко в легкие.



Оказалось, в больших городах показатели заболеваемости были значительно выше, чем в сельской местности. А экспрессия генов, в частности, касавшихся работы легких, менялась намного больше у жителей крупных городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, передает meddaily.ru.