Сервис сканирования фото появился на всех Android-смартфонах

Сервис интеллектуальной обработки картинок Google Lens теперь доступен на всех Android-смартфонах. Об этом сообщают разработчики Google Фото в "Твиттере". Ранее его поддерживали только Google Pixel.

Программа сканирует содержимое кадра и выдаёт соответствующую информацию. Например, она может синхронизировать мобильный банк с просканированной кредитной картой или распознать достопримечательность на фото и выдать о ней информацию, пишет life.ru

Напомним, Google представила сервис на презентации второго поколения флагманов Pixel, ноутбуков Pixelbook, а также колонок Home Max и Home Mini. Теперь инструмент доступен в сервисе Google Фото.