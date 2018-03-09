В Восточной Африке зафиксировали два сильных землетрясения

Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 5,7 зафиксировано в Восточной Африке на границе Малави и Мозамбика. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в 10:48 по Киеву в четверг, эпицентр имел координаты -16.84 градуса южной широты и 35.31 градуса восточной долготы и находился в 121 км южнее города Блантайр (Малави), но на мозамбикском берегу реки Шире.

Второй подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в 11:52 по Киеву в четверг в 104 км южнее Блантайр, уже на территории Малави.

Как сообщает korrespondent.net, по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытия оцениваются, соответственно, как "разрушительное" и "очень сильное".