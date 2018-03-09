Семеро французов избивали девушку, пока семья ее не выкупила

В Таиланде арестовали семерых французов: они удерживали силой свою соотечественницу, требуя выкуп.

Молодые люди в возрасте от 19 до 32 лет снимали дом на Пхукете. Однажды они заставили 21-летнюю девушку после клуба прийти к ним в дом, обвинив в воровстве.

Девушку избили, угрожая убийством, засняли процесс на видео, а запись переправили ее матери во Францию с требованием денег. Семья перечислила нужную сумму, девушку отпустили. Но запись появилась в соцсетях.

Французское посольство в Бангкоке обратилось в полицию Таиланда. Похитителей задержали, они уже были известны полиции в связи с наркоторговлей, пишет vesti.ru