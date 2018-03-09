Огненный шар в вагоне: террорист проехал в лондонском метро четыре остановки

Активировавший самодельное взрывное устройство в лондонском метро Ахмед Хассан Мохаммед Али, обвиняемый в попытке убийства и использовании химического вещества для взрыва с целью убийства, проехал от конечной четыре остановки. Представители обвинения продемонстрировали суду анимационный 3D-ролик, воспроизводящий действия преступника.

15 сентября 2017 года на станции Parsons Green раздался взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Устройство не сработало в полную силу.

Это был пятый теракт в 2017 году.

По данным следствия, Али провел в общественном туалете у конечной станции Wimbledon полчса. При нем все время находился пластиковый пакет из супермаркета Lidl. Обвинение утверждает, что Али прошел в середину поезда, поставил пакет у ног и вышел на Putney Bridge. На Parsons Green бомба сработала, пишет vesti.ru

Слушания по делу 18-летнего иракца Ахмеда Хассана Мохаммеда Али будут идти в Центральном уголовном суде Лондона две недели. Свидетельница, выступавшая анонимно, рассказала, что видела, как мужчина вышел без пакета. Перед тем, как поезд подъехал на станцию Parsons Green, раздался громкий хлопок, она увидела огненный шар, после чего у нее загорелись волосы.

Свидетели рассказывали об огненном шаре, после которого началась паника. Однако люди смогли быстро покинуть вагон, так как машинист открыл двери.

Али свою виновность отрицает. Суд оставил его под стражей.