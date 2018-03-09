Подробности обстрела ресторана в Киеве

Правоохранители начали уголовное производство по факту обстрела ресторана в столице, стрелявший в террасу ресторана разыскивается. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте полиции Киева.

«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана, пишет УНИАН

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.



