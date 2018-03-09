Исполнительным директором Европола впервые стала женщина

В Международный женский день Совет Евросоюза впервые в истории назначил женщину исполнительным директором Европола. По решению Совета ЕС по внутренним делам и юстиции должность главы полицейской службы ЕС заняла генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль.

Своей главной задачей на этом посту она назвала повышение доверия к Европолу и повышение результативности его работы, передает ТАСС. Также де Болль волнуют сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и роль Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности.

Сорокавосьмилетняя Катрин де Болль — юрист по образованию, служила сначала офицером жандармерии, а затем и криминальной полиции. В 2012 году она возглавила Федеральную полицию Бельгии, также став первой женщиной на этом посту.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. К исполнению новых обязанностей Катрин де Болль приступит 1 мая 2018 года. Она сменит нынешнего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта.