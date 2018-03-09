Верховный суд Индии разрешил межрелигиозный брак

Верховный суд Индии восстановил межконфессиональный брак между мусульманином и женщиной, сменившей вероисповедание ради своего возлюбленного, передает ВВС.

20-летняя Хэдия Джахан, родившаяся в индуистской семье, обратилась в ислам и вышла замуж за мусульманина. Однако ее семья вынудила Верховный суд штата Керала аннулировать этот брак, утверждая, что девушке промыли мозги, и все это является частью "антииндуистского заговора".

Браки между индуистами и мусульманами давно осуждались в консервативных индийских семьях, а в последние годы местные радикальные индуистские группы начали называть такие браки "любовным джихадом" - этот термин используют для обвинения мусульманских мужчин в том, что они обольщают индуистских женщин, вынуждая их отказаться от своей религии, отмечается в публикации.

Сама Джахан всегда настаивала, что сменила веру и вышла замуж добровольно. Она и ее супруг обратились в Верховный суд страны после того, как их брак был аннулирован низшей судебной инстанцией.

Верховный суд провел независимое расследование с целью выяснить, не было ли в этом случае принуждения. Джахан заявила суду, что хотела быть свободной и иметь мужа, который сможет ее обеспечить, пишет newsru.com





