Верховный суд Индии восстановил межконфессиональный брак между мусульманином и женщиной, сменившей вероисповедание ради своего возлюбленного, передает ВВС.
20-летняя Хэдия Джахан, родившаяся в индуистской семье, обратилась в ислам и вышла замуж за мусульманина. Однако ее семья вынудила Верховный суд штата Керала аннулировать этот брак, утверждая, что девушке промыли мозги, и все это является частью "антииндуистского заговора".
Браки между индуистами и мусульманами давно осуждались в консервативных индийских семьях, а в последние годы местные радикальные индуистские группы начали называть такие браки "любовным джихадом" - этот термин используют для обвинения мусульманских мужчин в том, что они обольщают индуистских женщин, вынуждая их отказаться от своей религии, отмечается в публикации.
Сама Джахан всегда настаивала, что сменила веру и вышла замуж добровольно. Она и ее супруг обратились в Верховный суд страны после того, как их брак был аннулирован низшей судебной инстанцией.
Верховный суд провел независимое расследование с целью выяснить, не было ли в этом случае принуждения. Джахан заявила суду, что хотела быть свободной и иметь мужа, который сможет ее обеспечить, пишет newsru.com
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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журналист