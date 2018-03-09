Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук

В Хабаровском крае нашли мешок, в котором находились человеческие кисти, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Как сообщается на странице criminal_khv в Instagram со ссылкой на анонимный источник, на месте происшествия нашли около 26-28 пар отрубленных человеческих кистей, которые находились в мешке.

На фотографии рядом с останками лежат бахилы. Имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, неизвестно. Официальный комментариев полиции и Следственного комитета на этот счет также пока нет, пишет newsru.com



Позднее пресс-служба СК РФ заявила, что находка не имеет криминального характера. "По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах", - сообщило ведомство.



В то же время отмечается, что кисти рук "были утилизированы не предусмотренным законом способом".

В связи с происшествием проводится проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за "утилизацию указанных биологических объектов", подчеркнули в СКР.





