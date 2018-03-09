Дайвер показал пластиковое море у берегов Бали. ВИДЕО

Британский дайвер показал, во что превращаются воды Индийского океана по вине человека. В акватории Бали уже больше пластикового мусора, нежели морских обитателей.

Видео, снятое дайвером Ричем Хорнером (Rich Horner) берегов острова Нуса Пенида (Nusa Penida), свидетельствует о необратимой экологической катастрофе. Под водой вместо скоплений рыбы, медуз и других жителей моря плавает мусор. Из органики там лишь небольшое количество веток и листьев, а в основном дайвера окружают пакеты, соломинки, бутылки, стаканы и фрагменты различных изделий, изготовленных из пластика. Прямо на глазах он «склеивается» в огромное пятно, которое затем продолжит свой путь по Мировому океану, пишет National Geographic.

Проблема пластика стоит на Бали уже давно и остро. В декабре на пляже Кута даже были установлены таблички, в которых местные власти приносили извинения туристам за горы мусора. Тогда на Куте и соседних пляжах ежедневно появлялось по 50 тонн неорганических отходов, которые с острова Ява сюда принес сезонный ветер. Между тем экологические организации Бали способны убирать не более 5 тонн мусора в сутки.

Помимо ветра, существуют другие пути попадания пластика в океан. Зачастую он смывается из ливневых стоков прибрежных населенных пунктов и рек. Свою лепту вносят и люди, оставляющие мусор на природе. При этом окружающей среде наносится непоправимый вред: отходы закрывают доступ подводной флоре и фауне к свету, что приводит к их заболеваниям. А в долгосрочной перспективе он попадает в пищевую цепь и может оказаться в организмах людей и животных в любой точке планеты.