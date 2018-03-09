8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок

Лидер партии Действие и Солидарность Майя Санду приняла участие в марше солидарности организованном НПО по защите прав лесбиянок, геев и транссексуалов Genderdoc-M и Платформой за гендерное равенство.

”Мы еще живем в мире, где необходимо много усилий предпринять для того, чтобы девушки и женщины имели те же возможности, получалу ту же оплату и радовались тем же свободам, - написала политик в фейсбуке. В свою очередь организаторы объявили, что целью мероприятия является солидарность с женщинами, с их правом растить детей в государстве, соблюдающем право на различность и свободу выражения не только на бумаге, за право на личную жизнь и сексуальную идентичность, за право на личный выбор без ограничений со стороны семьи или общества.

Комментарии

Другие новости