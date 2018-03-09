Жилье в столице продолжает дешеветь

Цены на квартиры в столице продолжают падать. В феврале нынешнего года по сравнению с тем же месяцем 2017-го снижение составило в среднем пять евро за квадратный метр. Таковы данные агентства недвижимости "Лара".

Значительнее всего подешевели однокомнатные квартиры на Телецентре. В феврале этого года их продают по 573 евро за квадратный метр. В феврале 2017-го просили на 50 евро за квадратный метр больше.

За однушки в Центре и на Чеканах просят на шесть евро меньше за квадратный метр, чем в прошлом феврале, на Рышкановке - на пять евро меньше. В среднем, по 589 евро за квадратный метр. Однокомнатные квартиры на Буюканах предлагают по 555 евро за квадрат.



Двухкомнатные квартиры продают на Телецентре по 538 евро за квадратный метр, или на 22 евро за квадратный метр дешевле, чем в феврале прошлого года. В Центре двушки предлагают по 596 евро за квадратный метр, или на шесть евро за квадрат меньше.

Квартира на Чеканах обойдется в 545 евро за квадратный метр, на Рышкановке - в 547, на Буюканах - в 534 евро за квадратный метр.



Эксперты прогнозируют в этом году стабилизацию цен на рынке недвижимости. По их мнению, этому способствует рост денежных переводов из-за рубежа в валюте.