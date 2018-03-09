Цены на квартиры в столице продолжают падать. В феврале нынешнего года по сравнению с тем же месяцем 2017-го снижение составило в среднем пять евро за квадратный метр. Таковы данные агентства недвижимости "Лара".
Значительнее всего подешевели однокомнатные квартиры на Телецентре. В феврале этого года их продают по 573 евро за квадратный метр. В феврале 2017-го просили на 50 евро за квадратный метр больше.
За однушки в Центре и на Чеканах просят на шесть евро меньше за квадратный метр, чем в прошлом феврале, на Рышкановке - на пять евро меньше. В среднем, по 589 евро за квадратный метр. Однокомнатные квартиры на Буюканах предлагают по 555 евро за квадрат.
Двухкомнатные квартиры продают на Телецентре по 538 евро за квадратный метр, или на 22 евро за квадратный метр дешевле, чем в феврале прошлого года. В Центре двушки предлагают по 596 евро за квадратный метр, или на шесть евро за квадрат меньше.
Квартира на Чеканах обойдется в 545 евро за квадратный метр, на Рышкановке - в 547, на Буюканах - в 534 евро за квадратный метр.
Эксперты прогнозируют в этом году стабилизацию цен на рынке недвижимости. По их мнению, этому способствует рост денежных переводов из-за рубежа в валюте.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист