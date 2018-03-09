Введены пошлины на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия, хотя применяться они будут не ко всем странам.

Еще 1 марта Трамп объявил о намерении ввести тарифы на импорт, объяснив необходимость их установления тем, что США страдают от "нечестной торговли", а введение пошлин даст толчок развитию промышленности.

В Евросоюзе крайне резко высказывались о решении США, пообещав дать жесткий и соразмерный ответ. Также ожидается, что особенно резко на эти меры отреагирует Китай, и эксперты опасаются вспышки новой торговой войны.

Закон о введении пошлин вступит в силу через 15 дней. На импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%. Новые пошлины распространяютсмя на все страны, кроме Канады и Мексики - этих двух стран они не коснутся, пока идут переговоры о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Закон также содержит основания для исключений в отношении других стран. "Мы будем очень честными и очень гибкими", - сказал Трамп в четверг, накануне подписания закона. Также он благосклонно отозвался об отношениях США и Австралии, заявив, что США и Австралия что-нибудь придумают вместе, передает ВВС.

Решение Трампа критикуют в странах-торговых партнерах США, а также в его собственной партии. На подписание законопроекта Трамп пригласил рабочих сталелитейных заводов. Комментируя подписание, президент назвал их "хребтом Америки" и упомянул о роли этой категории избирателей в его победе на выборах.

Рабочий класс предали, заявил Трамп, но новые пошлины изменят ситуацию. Также он упомянул, что, подписывая закон, выполняет обещание, данное во время предвыборной кампании.

Кроме того, Трамп заявил, что введение пошлин - в интересах национальной безопасности США.