Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын согласились встретиться

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение. Встретиться Трамп и Ким могут уже в мае.

Словесная перепалка между Трампом и Ким Чен Ыном в прошлом году заставила мир, затаив дыхание, ждать нового витка обострения северокорейского кризиса. Поэтому возможную встречу двух лидеров уже назвали беспрецедентным событием в истории международных отношений.

Послание от лидера КНДР передали Трампу высокопоставленные представители Южной Кореи в Вашингтоне.

По их словам, Ким Чен Ын согласился прекратить ракетные и ядерные испытания, заявив, что он привержен идее денуклеаризации Кореи. Эти сообщения выглядят мощным прорывом на фоне предшествовавших месяцев взаимных угроз и воинственных заявлений.

В начале этой недели делегация Южной Кореи провела беспрецедентные переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, что стало еще одним свидетельством оттаивания двусторонних отношений, начавшегося во время зимней Олимпиады в Южной Корее. После этого участники переговоров с южнокорейской стороны прибыли в Вашингтон, чтобы передать послание.

Заявление было сделано лишь южнокорейскими высокопоставленными чиновниками. Никто из американской делегации их не сопровождал, передает ВВС.