В Сети полностью рассекретили флагман Huawei

Дизайн будущего флагманского смартфона HuaweiP20 был полностью рассекречен в Сети. Новинка будет иметь экран практически во всю лицевую панель, а также "монобровь" и вертикально расположенную тройную камеру. Рендеры были опубликованы на Twitter-странице инсайдера Эвана Бласса.

В настоящее время неизвестно, как именно будут функционировать три фотомодуля, расположенных на задней панели устройства.

Презентация линейки смартфонов, включая новый флагман, ожидается 27 марта этого года. Помимо топового устройства она также будет включать два других с более скромными характеристиками - P20 Lite и P20 Pro, передает korrespondent.net.