Ученые нашли новый способ улучшить память

Ученые Йоркского университета Великобритании обнаружили, каким образом течение сна влияет на способность человека запоминать новую информацию. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Так, ученые решили узнать, как развитие памяти связано со шпинделями сна - взрывами колебательной мозговой деятельности, видимых при помощи электроэнцефалограммы. Они считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Людям говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом людям произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать.

Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении, передает korrespondent.net.