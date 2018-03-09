Полиция задержала подозреваемого в обезглавливании одесситки

В Одесской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и обезглавливании молодой девушки. Об этом в четверг, 8 марта, сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, в преступлении подозревается 24-летний знакомый погибшей. Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских этому помешал, в результате чего сам получил ножевые ранения руки.

В полиции сообщили, что между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт.

"Во время ссоры злоумышленник сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Кроме этого, из квартиры одесситки он прихватил некоторые ее вещи - в частности, золотые украшения и обувь. Позже они были изъяты во время санкционированного обыска в арендованном мужчиной офисе. Также полицейские изъяли и направили на экспертизу предполагаемое орудие преступления - пистолет", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное следствие по делу. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, передает korrespondent.net.