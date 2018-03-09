Бельгийка Катрин Де Болле назначена на должность исполнительного директора Европола. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
"8 марта 2018 года совет назначил Катрин Де Болле из Бельгии на должность исполнительного директора Европола", – говорится в сообщении. Она вступит в должность 1 мая, когда закончится срок полномочий действующего исполнительного директора Европола британца Роба Уэйнрайта, передает korrespondent.net.
Сейчас Катрин Де Болле занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии.
Исполнительный директор Европола назначается на четыре года. Его полномочия можно продлить только один раз.
Штаб-квартира Европола находится в Гааге. Среди основных задач организации: координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между правоохранителями из разных стран. Европол борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием и наркоторговлей.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист