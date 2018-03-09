Женщина впервые в истории возглавила Европол

Бельгийка Катрин Де Болле назначена на должность исполнительного директора Европола. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

"8 марта 2018 года совет назначил Катрин Де Болле из Бельгии на должность исполнительного директора Европола", – говорится в сообщении. Она вступит в должность 1 мая, когда закончится срок полномочий действующего исполнительного директора Европола британца Роба Уэйнрайта, передает korrespondent.net.

Сейчас Катрин Де Болле занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии.

Совет ЕС отметил, что Де Болле была избрана из списка кандидатов, который предложил совет правления Европола. На этот пост претендовали также голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдржих Мартину.

Исполнительный директор Европола назначается на четыре года. Его полномочия можно продлить только один раз.

Штаб-квартира Европола находится в Гааге. Среди основных задач организации: координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между правоохранителями из разных стран. Европол борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием и наркоторговлей.