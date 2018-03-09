На химическом заводе в Индии произошел крупный пожар

Пожар произошел на химическом заводе в округе Палгар (штат Махараштра) на западе Индии, погибли три человека, сообщила в пятницу полиция штата.

Инцидент произошел рано утром. По данным правоохранителей, причиной пожара послужил взрыв электрического котла, что, в свою очередь, стало следствием несоблюдения рабочими правил безопасности на промышленном объекте. К настоящему времени огонь локализован, однако еще до прибытия на место пожарных расчетов пламя успело распространиться на три соседних завода.

Пока официально подтверждена информация о трех погибших, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости. Все они доставлены в больницы, где им была своевременно оказана медицинская помощь. Власти ведут расследование случившегося.