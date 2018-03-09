В Одесской области мужчина убил женщину, сломав ей 11 ребер

В Одессе и Одесской области были убиты две женщины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 марта.

Так, в селе Слободка Ивановского района 51-летняя жительница села Слободка Ивановского района была в гостях у своего односельчанина, где употребляла спиртное с хозяином дома и его приятелем. Между ней и мужчинами возникла ссора, которая закончилась жестоким избиением женщины, передает korrespondent.net.

"От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, причиной смерти стали переломы одиннадцати ребер и болевой шок", - отмечается в сообщении.

Пострадавшую нашли на сельской улице. Подозреваемые задержаны. По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины).

Другой трагический инцидент произошел в Одессе. Тело 29-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки было обнаружено в ее квартире на улице Академика Королева.

Смерть женщины наступила до приезда врачей и полиции. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).