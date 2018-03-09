Вспышку смертельно опасной болезни в ЮАР вызвали колбасы

Причиной вспышки листериоза в ЮАР, в результате которой погибли 180 человек, стали мясные сушеные колбасы, сообщает Роспотребнадзор.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике. В результате болезни с января 2017 года умерли 180 человек, что составляет 27% всех заболевших.

"В 91% взятых у больных проб крови, анализ которых проводился в Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР (NICD), был выделен возбудитель листериоза — штамм ST6. Такой же штамм был выделен в пробах, взятых в различных местах из готовых для употребления в пищу мясных сушеных колбас. У 83% больных заболевание началось после употребления в пищу таких колбас", — говорится в сообщении.

Как отмечается, об успешном завершении эпидемиологического расследования причин вспышки листериоза Минздрав ЮАР сообщил 4 марта. Оно показало, что все сорта колбасы, которые употребляли в пищу заболевшие листериозом, были произведены на предприятиях Enterprise Food и RCL Foods в городе Полоквейн, сообщает ведомство.

Все мясные продукты этих предприятий были изъяты из магазинов, передает РИА Новости. На них проведена дезинфекция производственных линий. Рекомендовано временно закрыть эти производства для более тщательной стерилизации и повторной проверки. Все оборудование на предприятиях торговли, где хранили, обрабатывали и упаковывали зараженные продукты, также дезинфицировано. Минсельхоз ЮАР временно отозвал свое разрешение на экспорт колбас RCL Foods и Enterprise Food.

Жителям рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть проточной водой овощи и фрукты, раздельно хранить сырые и готовые продукты, выдерживать температурный режим при приготовлении мясных и молочных продуктов. Роспотребнадзор обращает внимание граждан на эту информацию и просит учитывать ее при планировании поездок.