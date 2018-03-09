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Вспышку смертельно опасной болезни в ЮАР вызвали колбасы
// фото: РИА Новости / Максим Богодвид
11:44, 09 Mar 2018
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Причиной вспышки листериоза в ЮАР, в результате которой погибли 180 человек, стали мясные сушеные колбасы, сообщает Роспотребнадзор.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике. В результате болезни с января 2017 года умерли 180 человек, что составляет 27% всех заболевших.

"В 91% взятых у больных проб крови, анализ которых проводился в Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР (NICD), был выделен возбудитель листериоза — штамм ST6. Такой же штамм был выделен в пробах, взятых в различных местах из готовых для употребления в пищу мясных сушеных колбас. У 83% больных заболевание началось после употребления в пищу таких колбас", — говорится в сообщении.

Все мясные продукты этих предприятий были изъяты из магазинов, передает РИА Новости. На них проведена дезинфекция производственных линий. Рекомендовано временно закрыть эти производства для более тщательной стерилизации и повторной проверки. Все оборудование на предприятиях торговли, где хранили, обрабатывали и упаковывали зараженные продукты, также дезинфицировано. Минсельхоз ЮАР временно отозвал свое разрешение на экспорт колбас RCL Foods и Enterprise Food.

Жителям рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть проточной водой овощи и фрукты, раздельно хранить сырые и готовые продукты, выдерживать температурный режим при приготовлении мясных и молочных продуктов. Роспотребнадзор обращает внимание граждан на эту информацию и просит учитывать ее при планировании поездок.




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