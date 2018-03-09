Минздрав принимает меры в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице

Столичные клинические больницы в ближайшие дни усилят меры защиты медперсонала и обеспечат изоляцию пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Соответствующий указ издал Минздрав.

Как уточнили в ведомстве, в детской инфекционной больнице пациентов с гриппом будут принимать в срочном приемном отделении и при необходимости госпитализировать. В детской больнице им. В. Игнатенко будут осматривать и при необходимости госпитализировать пациентов с ангиной и осложнениями, вызванными инфекциями дыхательных путей.

В детской больнице №1 будут проводить консультирование и госпитализацию детей до трех лет c острыми кишечными инфекциями.

В то же время публичные медико-санитарные учреждения: территориальные медицинские ассоциации, университетская клиника, центры здравоохранения и частные медицинские центры организуют и будут обеспечивать прием и при необходимости - госпитализацию пациентов с сезонным гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и острыми тяжелыми респираторными инфекциями, передает Молдпрес.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с 26 февраля по 4 марта было зарегистрировано 1606 новых случаев заболевания острыми инфекциями дыхательных путей. Это на 12,8% больше, чем на прошлой неделе. Количество острых тяжелых дыхательных инфекций в общем количестве госпитализаций составило 3,9%. Также зарегистрирован еще 171 случай заболевания гриппом, в том числе 134 - в столице.

Медики напоминают населению об опасности самолечения и рекомендуют при первых же симптомах заболевания обращаться за помощью к специалистам.