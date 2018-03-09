Китай намерен вывести юань на рынок мировых валют

Власти Китая планируют сделать юань мировой валютой. Его интернализация будет происходить в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка. С таким заявлением выступил глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань .

"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены", сказал Чжоу Сяочуань.

Он отметил, что мировому рынку нужно достаточно долгое время для перехода на расчет в юанях. Власти Китая со своей стороны сделают все. чтобы процесс интернационализации валюты шел быстрее, пишет 360tv.ru