В Мексике вертолет упал н автомобиль-газовоз: пострадали не менее пяти человек

В четверг, 8 марта, в штате Мехико произошло серьезное ЧП – гражданский вертолет рухнул на автомобиль‐газовоз. Об этом сообщило полицейское управление муниципалитета Тлальнепантла в своем Twitter.

Отмечается, что в результате крушения пострадали не менее пяти человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, а также находятся военнослужащие.

"Утечка топлива находится под контролем, на месте происшествия находятся военнослужащие и сотрудники полиции", заявили в ведомстве.

Как сообщает 360tv.ru,пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако информации о причинах крушения опубликовано не было.