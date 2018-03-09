Сорокский район: в пожаре погиб ребенок, оставленный у родственницы

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в селе Баксаны Сорокского района. Родители оставили малышку у родственницы, а сами ушли в гости.

Как сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям, когда начался пожар, хозяйки дома не было. Двое ее детей успели выбежать из охваченного пламенем помещения. Причиной смерти девочки стало отравление угарным газом.





Причины возгорания выясняются. С начала года в пожарах погибли трое детей.