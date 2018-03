Птицы обнаружили камеру, которую член Австралийской антарктической программы Эдди Голт оставил на территории выведения молодняка пингвинами — the Auster Rookery, вблизи австралийской станции Моусон в Антарктиде в рамках исследовательской программы.

В какой-то момент пингвины увидели камеру и подошли посмотреть ее ближе, но уронили ее. Тогда птицы не растерялись и стали заглядывать в объектив, словно позируя для селфи, пишет 360tv.ru

Пользователи Сети оценили фотогеничность птиц, добавив, что те выглядели словно стоящие над раскрытым багажником машины «крутые парни» из творчества режиссера Квентина Тарантино.

Также зрители ролика подчеркнули, что пингвины заслуживают награду в номинации «Лучший актерский дуэт».

Two curious penguins star in their own selfie video after finding a camera left on the ice in Antarctica. https://t.co/dPcTvCQoWp pic.twitter.com/s2T9BwXgUG