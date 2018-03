На видео мужчина старается избавиться от преследовавших его полицейских, в результате чего решает бросить свой автомобиль и выпрыгивает из машины.

Однако Бонсу забыл перевести коробку передач в режим стоянки, в результате чего машина наезжает на своего же владельца.

В полиции отметили, что 30-летний водитель в момент ЧП был нетрезв. Более того, в автомобиле нарушителя позже была обнаружена марихуана.

A Virginia man is “okay physically” after being run over by his own car as he tried to evade police, authorities say. Suspect charged with DWI – 3rd offense, and a long list of other charges pic.twitter.com/A1CPPjK3Rb