Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и попал под собсвенное авто. ВИДЕО

В городе Александрия американского штата Виргиния произошло курьезное ДТП – нетрезвый водитель по имени Айзек Бонсу пытался скрыться от полицейских, но в результате попал под колеса собственной машины. Кадры были опубликованы на странице Breaking911 в Twitter.

На видео мужчина старается избавиться от преследовавших его полицейских, в результате чего решает бросить свой автомобиль и выпрыгивает из машины.

Однако Бонсу забыл перевести коробку передач в режим стоянки, в результате чего машина наезжает на своего же владельца.

В полиции отметили, что 30-летний водитель в момент ЧП был нетрезв. Более того, в автомобиле нарушителя позже была обнаружена марихуана.