Венере Милосской вернули руки

Венера Милосская, пожалуй, одна из самых известных в мире статуй. Она была создана в Греции примерно между 130 и 100 годами до н.э. и остается величайшим шедевром.

Как выглядит Венера Милосская, знает практически каждый. Женская фигура, лишенная рук, один из узнаваемых символов Лувра, в котором находится скульптура. Представить, как выглядела бы Венера с обеими конечностями, попробовали представители Международной организации инвалидов (Handicap International), которые снабдили копию скульптуры парой напечатанных на 3D-принтере протезов рук. Сейчас эта статуя, а также несколько других, которые также дополнены напечатанными на принтере протезами, установлены в разных районах Парижа.

Это стало частью акции #BodyCantWait, которую проводит Handicap International. Ее цель – привлечение внимания к проблеме людей, нуждающихся в протезах конечностей. По подсчетам экспертов организации в настоящее время число таких пациентов в мире достигает 100 миллионов.

Ксавье де Крест (Xavier de Crest), руководитель французского подразделения Handicap International, отмечает, что протезы конечностей, напечатанные на 3D-принтере, могут улучшить качество жизни пациентов – создавать таким образом искусственные конечности достаточно просто и быстро, а также не очень дорого. В ближайшее время представители организации надеются обеспечить такими протезами большее количество людей в самых разных странах, пишет vesti.ru

Эксперты хотят донести до людей информацию о том, что 3D-протезы могут существенно изменить жизнь пациентов, нуждающихся в них – их можно будет «починить» также просто, как и статуи, считают они. Организаторы акции призывают участников фотографировать «отреставрированные» таким образом статуи и выкладывать фото в соцсети с хештегом #BodyCantWait.