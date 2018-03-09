Исполнитель роли Люка Скайуокера получил звезду на Аллее славы

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в космической саге "Звездные войны", получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщается на сайте Аллеи славы.

В церемонии помимо самого Хэммила приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло. Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса, передает newsru.com.

Форд выразил сожаление, что с ним и его коллегами в этот день не было исполнительницы роли принцессы Леи - Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. "Сегодня, когда я призадумался, то очень пожалел, что с нами нет еще одного участника нашего трио. Я ощущаю ее присутствие, мы очень по ней скучаем", - заявил актер.

Эпическая сага Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в 11 млн долларов собрал в мировом прокате 775,4 млн.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер. В настоящее время на Аллее славы более 2620 звезд.