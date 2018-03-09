Япония намерена подать в суд в ответ на новые пошлины США

Набирает обороты международная реакция на новые пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов: 25 процентов на сталь и 10 — на алюминий. По словам министра экономики торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, такие шаги заслуживают жестких мер. Япония намерена подать в суд Всемирной торговой организации, сообщает "Россия 24".

Два миллиона тонн стали ежегодно экспортирует в США Страна восходящего солнца. В Китае полагают, что новые таможенные тарифы нанесут вред и другим странам, и самим США. Протест также выразили Россия, страны ЕС, Южная Корея. Австралия, Турция и многие другие страны-члены ВТО. И хотя в отношении Мексики и Канады таможенные тарифы вводиться пока не будут, обе страны готовы приложить усилия в направлении отказа Вашингтона от импортных пошлин на металл.

Как сообщает vesti.ru, Дональд Трамп уже подписал распоряжение о введении пошлин, в силу они вступят через 15 дней. По словам Трампа, таможенные сборы необходимы для защиты национальной безопасности Америки и рассчитаны на длительный период времени.