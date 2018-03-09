Испанские женщины 8 марта устроили всеобщую феминистическую забастовку

В Испании 8 марта проходит всеобщая феминистическая забастовка с требованием реального равноправия женщин и мужчин в стране. В этой 24-часовой акции, приуроченной к Международному женскому дню, приняли миллионы жителей.

По всей стране прошли митинги и марши под лозунгом: "Если остановимся мы, остановится мир". Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда. 75% временных трудовых контрактов в стране подписаны с женщинами. При этом женщины в Испании получают на 23% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку, отмечается в сообщении.

День начался с "кастрюльных протестов" - ровно в полночь 8 марта тысячи людей в различных городах начали греметь посудой, дабы таким образом привлечь внимание к проблеме. Подобная "кастрюльная" акция состоялась на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

Часть бастующих решили вообще не работать в этот день, другие чередовали два часа работы и два часа забастовки в течение всего рабочего дня.

Забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Отменены занятия на некоторых факультетах университетов.

Организаторы забастовки призывали женщин не только не выходить в этот день на работу, но также не заниматься домашними делами и покупками, передает newsru.com.