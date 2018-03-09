В Бразилии рухнул угнанный преступником вертолет, три человека погибли

В бразильском штате Санта-Катарина на юге страны не менее трех человек погибли и один получил ранения при падении вертолета. По информации телеканала Globu, за несколько минут до происшествия пилот подал сигнал об угоне воздушного судна.

На месте авиакатастрофы правоохранители обнаружили пистолет и револьвер. Свидетели сообщили, что незадолго до падения вертолета слышали выстрелы. Как предполагает полиция, целью угонщика была организация побега одного из заключенных, отбывающих наказание в местной тюрьме. Место падения вертолета находится в двух километрах от нее, передает ТАСС.

Как пишет vesti.ru, сотрудники правоохранительных органов надеются, что показания выжившего прольют свет на обстоятельства случившегося. Единственным выжившим при падении стал предполагаемый угонщик. Речь идет об осужденном преступнике, отбывающем наказание в колонии с правом покидать ее иногда для встречи с родственниками. Катастрофа унесла жизни капитана вертолета, второго пилота и их пассажира.