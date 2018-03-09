Комитет сената Калифорнии по регламенту рекомендовал члену сената Бобу Херцбергу воздержаться от объятий с коллегами, из-за чрезмерной любви к которым он получил прозвище "Медвежонок" (Huggy Bear).
Как пишет Los Angeles Times, решение комитета было принято по итогам расследования, начатого после поступления трех жалоб на Херцберга от бывших и действующих женщин-сенаторов, которые сочли объятия Херцберга неуместными. По итогам проверки члены комитета пришли к выводу, что в действиях Херцберга не было сексуального подтекста, но его объятия были признаны нежелательными и вызывающими дискомфорт.
Комментируя вердикт комитета, Херцберг, которого уже предупреждали о неуместности объятий в 2015 году, признал выводы расследования и принес извинения всем, кому его поведение могло доставить неудобство.
При этом издание отмечает, что далеко не все, кого обнимал Херцберг, были недовольны его поведением. Так, по итогам опроса 28 человек комитет выяснил, что большинство воспринимало объятия сенатора как "теплые, дружеские и приветливые". Все эти люди выступили в поддержку Херцберга. Кроме того, расследование позволило установить, что Херцберг переставал обнимать людей, которые просили его не делать этого.
По данным LA Times, расследование в отношении Херцберга стало третьим по счету с октября прошлого года, когда было опубликовано открытое письмо о "повсеместной культуре домогательств" в калифорнийской политике. На прошлой неделе было завершено расследование в отношении бывшего члена ассамблеи штата Рауля Боканегро. По его итогам комитет пришел к выводу, что Боканегро, вероятно, совершил неуместные попытки ухаживаний в отношении трех подчиненных еще до избрания в ассамблею. Он покинул свое кресло в ноябре после обвинений в домогательствах, которые Боканегро отрицал.
В феврале в отставку ушел сенатор Тони Мендоса, которого также признали виновным в неуместном поведении. При этом он намерен принять участие в новых выборах, которые пройдут в этом году, передает newsru.com.
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журналист