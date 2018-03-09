Ученый предложил выращивать съедобных насекомых

Идея съесть червяка многим покажется дикой, а вот исследователь из австралийского города Голд-Кост задумал выращивать съедобных насекомых в промышленных масштабах.

Более того, Филип Эллери получил правительственный грант на изучение рыночного потенциала мучных червей. «Мне нравится мучной червь, – говорит Филип. – Он не летает, ведет себя послушно, выращивать его можно сколько угодно без особых отходов. Знаете, математические расчеты показывают, что это не такая уж глупая идея».

Сейчас ферма Филипа – пластиковый контейнер под лестницей, но по-настоящему он мечтает о 500 квадратных метрах на складе, где он сможет производить тонну продукта, передает Моя планета. Ведь в нашем быстрорастущем мире нехватка продуктов питания вполне может стать реальностью, так что доктор Эллери убежден: людям следует задуматься об употреблении в пищу насекомых.

«Мы же едим лобстеров (которых на сленге называют «жук из Мортонского залива»), так чем мучной червь хуже?, — говорит Эллери, — Поджаренные с маслом и солью они очень даже вкусные. Можно назвать их «сухопутной креветкой». Мне кажется, общественное мнение на этот счет может измениться».

Высушенный мучной червь на 50-55% состоит из белка, а также содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Пока что доктор Эллери создает корм для животных: крупного рогатого скота, птицы и рыбы. Он также изготовил образец корма для собак и сообщает, что животным понравилось.