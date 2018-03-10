Среди стран СНГ Молдова на втором месте по росту объемов грузоперевозок

Как сообщил Статкомитет СНГ, в январе 2018 г. в Молдове объем грузоперевозок вырос на 37,2% по сравнению с тем же периодом 2017 г. и составил 0,9 млн. т. Самый большой рост грузоперевозок в СНГ был в Армении (+91,4%).

В январе текущего года грузоперевозки также выросли в Беларуси (+19%), в России (+2,7%), в Кыргызстане (+2%), в Казахстане (+0,9%), в Азербайджане (+0,1%). В Таджикистане грузоперевозки сократились на 3,7 %, на Украине спад составил 10,7%, а данных по Туркменистану и Узбекистану за указанный период нет. В целом в январе 2018 г. в странах СНГ объем грузоперевозок вырос в среднем на 1,6% (в январе 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016 г. рост составил 5,5%). // 07.03.2018 - InfoMarket.

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