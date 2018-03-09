Население мегаполисов чаще, чем те, кто живет в деревнях, страдает от кожных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из нескольких научных лабораторий в Южной Корее. Результаты их исследования публикует журнал Science Advances.
Ранее предполагалось, что причиной кожных заболеваний может быть загрязнение воздуха. Однако вызывающий эти болезни механизм не до конца изучен.
Исследователи проанализировали жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека, взяв пробы у 231 женщины из пяти городов Китая. Три города считаются большими, два других — мегаполисами. Выяснилось, что у жителей мегаполисов микроорганизмов на коже гораздо меньше, чем у тех, кто живет в больших городах. Соответственно, чем больше микроорганизмов обитает на коже, тем ниже риск заболеть дерматитом, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что дерматологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе, США, нашли способ омолодить лицо без помощи дорогостоящей косметики и пластических хирургов. Для этого достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой. Специалисты составили 20-недельную программу "зарядки для лица". Результаты обнадежили ученых, притом что исследование носило пробный характер и его результаты требуют проверки на большей группе участников.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист