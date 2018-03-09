Жители мегаполисов чаще страдают от кожных заболеваний

Население мегаполисов чаще, чем те, кто живет в деревнях, страдает от кожных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из нескольких научных лабораторий в Южной Корее. Результаты их исследования публикует журнал Science Advances.

Ранее предполагалось, что причиной кожных заболеваний может быть загрязнение воздуха. Однако вызывающий эти болезни механизм не до конца изучен.

Исследователи проанализировали жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека, взяв пробы у 231 женщины из пяти городов Китая. Три города считаются большими, два других — мегаполисами. Выяснилось, что у жителей мегаполисов микроорганизмов на коже гораздо меньше, чем у тех, кто живет в больших городах. Соответственно, чем больше микроорганизмов обитает на коже, тем ниже риск заболеть дерматитом, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что дерматологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе, США, нашли способ омолодить лицо без помощи дорогостоящей косметики и пластических хирургов. Для этого достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой. Специалисты составили 20-недельную программу "зарядки для лица". Результаты обнадежили ученых, притом что исследование носило пробный характер и его результаты требуют проверки на большей группе участников.