На трассе в Чимишлийском районе задержали контрабандистов

Трое жителей Комрата были задержаны по подозрению в контрабанде товаров широкого потребления на общую сумму 300 тыс. леев. По данным официального сайта таможенной службы Молдовы, товары были приобретены в Украине и завезены нелегально в Молдову через Приднестровье.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками мобильной группы таможенной службы вблизи села Михайловка Чимишлийского района. Они двигались на двух автомобилях, один из которых перевозил контрабандный груз, а другой проверял маршрут.

В микроавтобусах было обнаружено 1039 единиц одежды, 367 пар обуви, 71 ремень и 27 сумок, передает gagauzmedia.md.

«На большинстве из них торговые марки известных брендов и, следовательно, могут быть нарушены права интеллектуальной собственности», – отмечено в пресс-релизе ведомства.

Было заведено уголовное дело за контрабанду в больших объемах. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.