Пьяный американец перепутал адреса и доехал до дома бесплатно

После вечеринки в соседнем штате, пьяный американец Кенни Бачман вызвал такси и собирался поехать в свой отель, однако перепутал адреса и в результате отправился домой почти за 600 км. В результате стоимость поездки выросла до 1635 долларов, сообщил журнал Fortune.

Американец осознал неверность маршрута уже на половине пути. Изначально он был уверен, что таксист довезет его до Университета Западной Вирджинии, где и был расположен его отель. Но вместо этого Бачман направился к себе домой в Нью-Джерси .

Расстояние между Моргантауном и Нью-Джерси составляет 359 миль (577 километров).

Деньги за оплату такси Бачман решил собрать краудфандингом на известном сайте. Однако пользователи даже не успели ему помочь — поездку оплатила компания Eat Clean Bro, которая занимается доставкой здоровой еды, пишет 360tv.ru

Представитель организации отметил, что оплата поездки американца — это благодарность.

"Мы поддерживаем его решение воспользоваться безопасным способом добраться до дома, а не ехать в пьяном состоянии", заявили в компании.

Как заявил основатель организации Джейми Джовинаццо, американец принял верное решение, поскольку это привело к безопасности других водителей.

Также сообщается, что деньги, которые пользователи начали собирать на сайте, пойдут в фонд «Матери против вождения в нетрезвом виде».