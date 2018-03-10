Ученые почти разгадали тайну исчезновения Амелии Эрхарт

Ученые, возможно, приблизились к разгадке тайны исчезновения Амелии Эрхарт - пионера авиации, первой перелетевшей через Атлантический океан и бесследно пропавшей в 1937 году.

Человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на острове Никумароро в тихоокеанском государстве Кирибати, скорее всего, принадлежали знаменитой американской летчице Амелии Эрхарт, утверждает исследователь из университета Теннесси.

Амелия Эрхарт была одним из самых известных в мире авиаторов. Ее самолет бесследно пропал в 1937 году, когда она пыталась облететь Земной шар. Энтузиасты безуспешно пытаются понять, что же именно произошло со знаменитой летчицей.

Известная американская писательница и пионер авиации пролетала вместе со штурманом капитаном Фредом Нунаном над Тихим океаном, когда предположительно ее самолет потерпел катастрофу. Самолет Амелии Эрхарт летел из Лаэ в Гонолулу и исчез в районе острова Никумароро.

В статье, опубликованной в журнале Forensic Anthropology, Ричард Джанц из Теннесси утверждает, что исследование обнаруженных 77 лет назад костей указывает на то, что Амелия Эрхарт скончалась на Никумароро.

Ричард Джанц сравнил измерения костей с данными Амелии Эрхарт и пришел к выводу, что метрики костей совпадают с параметрами летчицы на 99%.

В 1940 году британская экспедиция обнаружила на острове череп, один женский ботинок, инструмент, которым пользовался ее навигатор Фред Нунан, а также бутылку травяного ликера Бенедиктин. Было известно, что Эрхарт часто летала именно с этим ликером. Уже тогда многие полагали, что на Никумароро были найдены останки Эрхарт, передает ВВС. В общей сложности было найдено 13 костей, которые затем были отправлены на Фиджи, где доктор Д.В.Худлесс пришел к выводу, что это останки мужчины.

Профессор Джанц уверен, что тогда эксперты пришли к неправильному выводу, ибо в те времена судебная остеология была слабо развита.