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Грабители в США украли банкомат, протаранив магазин. ВИДЕО
14:14, 09 Mar 2018
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Злоумышленники на большом пикапе разнесли витрину одного из продуктовых магазинов в Вашингтоне, чтобы похитить банкомат, сообщили ABC News. Видео дерзкого налета троих грабителей попало в сеть.

На кадрах отчетливо видно, как большой синий пикап на скорости таранит витрину магазина. Затем двое из налетчиков пробираются через образовавшийся пролом внутрь помещения и подбирают упавший банкомат. После того, как грабителям удалось погрузить громоздкий аппарат на багажник автомобиля, они уежают в неизвестном направлении.

Как пишет 360tv, сейчас полиция Вашингтона проводит расследование этого преступления и схожего с ним в феврале этого года. Сообщается, что тогда трое неизвестных украли другой банкомат из еще одного магазина таким же дерзким способом.

По сообщениям местных СМИ, расследование ограблений затруднено тем, что несмотря на большие разрушения на месте преступлений, злоумышленников пока не удалось опознать. Все трое грабителей носят маски, а их пикап подходит под описание множества машин в данной местности. Более того, налетчики похищают банкоматы в малонаселенных районах и в темное время суток. А немногочисленные свидетели, которые также попали в объектив камер видеонаблюдения, не сообщают подробностей увиденного полицейским.




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