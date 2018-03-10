Порошенко укрепит статус украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом глава государства заявил в пятницу, 9 марта, в ходе торжеств по случаю вручения премии им. Тараса Шевченко, пишет Украинская правда.

По словам президента, к нему много раз обращались с предложением объявить 2019 годом украинского языка.

"Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому что года мало. А что в следующем году? Об украинском языке мы забудем?" - спросил Порошенко.

Он отметил, что впереди - десятилетие украинского языка в Украине.

"В ближайшее время я подпишу указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми - подчеркиваю, необратимыми", - заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что бороться за украинский язык - значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти, передает korrespondent.net.

"Это значит покупать украиноязычные книги, платить за украиноязычные газеты, отдавать предпочтение украиноязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем ... Вместе с тем (я) должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки", - добавил Порошенко.