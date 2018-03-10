Звезда Бегущего по лезвию сыграет в новом Терминаторе

Канадская актриса Маккензи Дэвис, которая сыграла в ленте Бегущий по лезвию 2049, снимется в будущем фильме "Терминатор". Об этом пишет Hollywood Reporter.

Дэвис сыграет вместе с актерами оригинальных частей - Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмильтон (исполнившей роль Сары Коннор), передает korrespondent.net.

В настоящее время информации о будущем фильме нет. Ожидается, что Дэвис будет играть некоего солдата-убийцу с собственной миссией.

При этом, по информации издания, поиски актрисы на главную роль все еще продолжаются.