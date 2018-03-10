Евросоюз выделит €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине

Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине объемом в €1 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы", - сказал он.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будет основан на условиях по реализации реформ, подчеркивает ЕК.

"Евросоюз с начала кризиса 2014 года выделил €12,8 млрд для поддержки процесса реформ на Украине, в том числе €2,8 млрд посредством трех макрофинансовых программ", - цитирует сообщение ТАСС.